युवाओं के साथ बातचीत की अगुवाई जेन-जी करें : दीपके
मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और छात्रों के बीच बातचीत से पहले, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने युवाओं के साथ संवाद का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जेन-जी के सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि वे देश का भविष्य हैं। झारखंड सरकार द्वारा छात्रों की अनदेखी का भी उन्होंने उल्लेख किया।
छत्रपति सांभाजीनगर, एजेंसी। मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और छात्रों के बीच होने वाली बातचीत से पहले कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मंगलवार को कहा कि युवाओं के साथ बातचीत का स्वागत है, लेकिन अगर इसकी अगुवाई युवा या जेन-जी के लोग करें तो यह और भी बेहतर होगा। भागवत छह अगस्त को मुंबई में जेन अल्फा और जेन-जी के साथ बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में देशभर के 100 से ज्यादा शहरों से 15 से 19 साल के 2,000 से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। दीपके ने कहा कि जेन-जी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए। हमें उनसे बात करनी होगी। ये युवा देश के भविष्य हैं।
झारखंड में छात्रों की परेशानी
दीपके ने दावा किया कि झारखंड सरकार वहां विरोध-प्रदर्शन कर रहे छात्रों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों को टेंट लगाने की इजाजत नहीं है और उनके लिए वॉशरूम की कोई सुविधा भी नहीं है। झारखंड में उनके साथ वैसा ही बर्ताव किया जा रहा है जैसा हमारे साथ जंतर-मंतर पर किया गया था।
संगठन की बैठक की जानकारी
आज होगी बैठक
अभिजीत दीपके ने कहा कि बुधवार को होने वाली संगठन की बैठक में हाल ही में जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। संगठन के विस्तार पर चर्चा होगी और भविष्य की योजना तैयार की जाएगी। साथ ही, उन्होंने दोहराया कि फिलहाल इस समूह को राजनीतिक पार्टी में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
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