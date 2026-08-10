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अभाविप लाठीचार्ज के खिलाफ विधानसभा करेगी घेराव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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झारखंड प्रदेश के सह मंत्री अभय वर्मा ने जेपीएससी और जेएसएससी पेपर लीक मामलों की जांच की मांग कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की निंदा की है। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं के भविष्य को बर्बाद करने वाली राज्य सरकार के खिलाफ 11 अगस्त को पुनः विधानसभा का घेराव किया जाएगा।

अभाविप लाठीचार्ज के खिलाफ विधानसभा करेगी घेराव

मेदिनीनगर,प्रतिनिधि। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के झारखंड प्रदेश के सह मंत्री अभय वर्मा ने झारखंड सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा जेपीएससी और जेएसएससी पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग को लेकर शांतिपूर्ण विधानसभा मार्च कर रहे विद्यार्थियों पर किए गए अमानवीय लाठीचार्ज की तीव्र भर्त्सना की है। उन्होंने कहा कि लाठी चार्ज के खिलाफ 11 अगस्त पुन: विधानसभा का घेराव किया जाएगा।अभाविप का स्पष्ट मानना है कि झारखंड के युवाओं और छात्र-छात्राओं का भविष्य राज्य सरकार की लचर व्यवस्था और पेपर लीक माफियाओं की भेंट चढ़ रहा है। अपनी जायज मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठा रहे विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज करना सरकार की तानाशाही रवैये और उसकी छात्र-विरोधी मानसिकता को उजागर करता है।

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सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए दमनकारी नीतियों का सहारा ले रही है। अभाविप झारखंड के युवाओं के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। ​

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