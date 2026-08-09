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गायनिक विभाग के डॉक्टरों ने मनाया अभय दिवस'

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ने 'अभय दिवस' मनाया। इसका उद्देश्य युवा डॉक्टर की याद में सम्मान जताना और डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के प्रति जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बेहतर उपायों की जरूरत और हिंसा को रोकने के लिए सहयोग की अपील की गई।

गायनिक विभाग के डॉक्टरों ने मनाया अभय दिवस'
गायनिक विभाग के डॉक्टरों ने मनाया अभय दिवस'

जमशेदपुर । जमशेदपुर ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ने रविवार को जमशेदपुर में आईएमए बिल्डिंग के पास 'अभय दिवस' मनाया। इसका मकसद मेडिकल कॉलेज की युवा डॉक्टर की याद में सम्मान जताना और डॉक्टरों व हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के खिलाफ हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाना था।डॉक्टरों को हिंसा से बचाने के लिए एक जागरूकता सत्र भी आयोजित किया गया। वक्ताओं ने हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर बात की और बेहतर सुरक्षा उपायों, बेहतर संस्थागत प्रोटोकॉल और लोगों में ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।भाग लेने वालों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि डॉक्टरों और हेल्थकेयर वर्कर्स को सुरक्षित, सम्मानजनक और हिंसा-मुक्त माहौल में अपना काम करने का मौका मिलना चाहिए।

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कार्यक्रम में हिंसा को रोकने और मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करने के लिए हेल्थकेयर संस्थानों, अधिकारियों और समुदाय के बीच सहयोग की भी अपील की गई।इस कार्यक्रम में जोग्स के सदस्यों और मेडिकल जगत के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का समापन "डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा बंद करो" और एक सुरक्षित हेल्थकेयर सिस्टम के लिए जागरूकता फैलाना जारी रखने के सामूहिक संकल्प के साथ हुआ।

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