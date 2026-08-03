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‘प्रशांत किशोर ने ध्वस्त किया भाजपा का किला’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में बांकीपुर विस उपचुनाव में जन सुराज के सदस्य अब्दुल मजीद ने जीत का जश्न मनाया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी का 30 साल पुराना किला तोड़ दिया और राजद का सफाया हुआ है। विजय के बाद बिहार में नए दौर की शुरुआत की संभावना है।

‘प्रशांत किशोर ने ध्वस्त किया भाजपा का किला’

मुजफ्फरपुर। बांकीपुर विस उपचुनाव में जीत पर हर्ष व्यक्त करते हुए जन सुराज के संस्थापक सदस्य अब्दुल मजीद ने कहा कि प्रशांत किशोर ने भाजपा के 30 साल पुराने किले को ध्वस्त कर दिया है। वहीं, राजद का सफाया भी हो गया है। इस जीत से निश्चित रूप से बिहार में एक नए दौर का शुरुआत हो गई है। बांकीपुर की जागरूक जनता ने सही फैसला किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन, भाजपा के कद्दावर नेता रामकृपाल यादव और भाजपा प्रत्याशी नीरज सिन्हा अपने अपने बूथों पर भी भाजपा को जिताने में नाकाम रहे।

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