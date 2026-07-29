अब्बास-निकहत प्रकरण में सुनवाई आज
चित्रकूट जेल में विधायक अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी निकहत की अवैध मुलाकात मामले की सुनवाई गुरूवार को होगी। मामले की शुरुआत 10 फरवरी 2023 को हुई थी, जब छापे के दौरान निकहत जेल अधीक्षक के कक्ष में मिलीं थीं। जांच में नियमों के उल्लंघन के आरोप सामने आए थे, जिससे जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए।
बांदा। चित्रकूट जेल में विधायक अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी निकहत की अवैध मुलाकात के बहुचर्चित मामले में गुरूवार को भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय बांदा में सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई अपर जिला जज चंद्रपाल द्वितीय, विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय की अदालत में निर्धारित है। यह मामला 10 फरवरी 2023 को उस समय सुर्खियों में आया था, जब तत्कालीन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने चित्रकूट जिला कारागार में संयुक्त रूप से छापा मारा था। छापे के दौरान विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत जेल अधीक्षक के कक्ष में मिली थीं। जांच में आरोप सामने आए थे कि उन्हें नियमों के विपरीत जेल परिसर में विशेष सुविधा और मुलाकात की अनुमति दी गई थी।
घटना के बाद जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे।
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