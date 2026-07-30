खेल : आक्रामक जश्न पर अब्बास, शहजाद को डिमेरिट अंक
आक्रामक जश्न पर अब्बास, शहजाद को डिमेरिट अंक तारोबा। पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों मोहम्मद
आक्रामक जश्न पर अब्बास, शहजाद को डिमेरिट अंक तारोबा। पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों मोहम्मद अब्बास और खुर्रम शहजाद को वेस्टइंडीज के खिलाफ तारोबा में पहले टेस्ट के दौरान विकेट लेने के बाद आक्रामक जश्न मनाने पर एक-एक डिमेरिट अंक दिए गए हैं। शहजाद पर मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना भी लगाया गया है, वहीं अब्बास को आचार संहिता के आर्टिकल 2.5 का उल्लंघन करने पर आधिकारिक तौर पर फटकार लगाई गई, जो ‘ऐसी भाषा, कार्यों या इशारों का उपयोग करने से संबंधित है जो किसी बल्लेबाज के आउट होने पर उसे अपमानित करते हैं या आक्रामक प्रतिक्रिया को उकसा सकते हैं।
पिछले 24 महीने में ये दोनों का पहला अपराध था। सजा को दोनों खिलाड़ियों ने स्वीकार कर लिया जिसकी वजह से किसी सुनावई की आवश्यकता नहीं पड़ी।
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