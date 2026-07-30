Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

खेल : आक्रामक जश्न पर अब्बास, शहजाद को डिमेरिट अंक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

आक्रामक जश्न पर अब्बास, शहजाद को डिमेरिट अंक तारोबा। पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों मोहम्मद

खेल : आक्रामक जश्न पर अब्बास, शहजाद को डिमेरिट अंक

आक्रामक जश्न पर अब्बास, शहजाद को डिमेरिट अंक तारोबा। पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों मोहम्मद अब्बास और खुर्रम शहजाद को वेस्टइंडीज के खिलाफ तारोबा में पहले टेस्ट के दौरान विकेट लेने के बाद आक्रामक जश्न मनाने पर एक-एक डिमेरिट अंक दिए गए हैं। शहजाद पर मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना भी लगाया गया है, वहीं अब्बास को आचार संहिता के आर्टिकल 2.5 का उल्लंघन करने पर आधिकारिक तौर पर फटकार लगाई गई, जो ‘ऐसी भाषा, कार्यों या इशारों का उपयोग करने से संबंधित है जो किसी बल्लेबाज के आउट होने पर उसे अपमानित करते हैं या आक्रामक प्रतिक्रिया को उकसा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान के खिलाफ ICC का कड़ा एक्शन, मोहम्मद अब्बास और खुर्रम शहजाद को सुनाई इस गलती की सजा

पिछले 24 महीने में ये दोनों का पहला अपराध था। सजा को दोनों खिलाड़ियों ने स्वीकार कर लिया जिसकी वजह से किसी सुनावई की आवश्यकता नहीं पड़ी।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।