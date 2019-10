मुंबई मेट्रो प्रमुख ने आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई को बताया जायज, कहा- विरोध एक प्रोपगेंडा

मुंबई में आरे कॉलोनी में लगभग 3 हजार पेडों की कटाई के विरोध पर मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRC) की प्रमुख अश्विनी भिड़े का बयान सामने आया है। रविवार को भिड़े ने कहा कि आरे कॉलोनी में कार पार्किंग के लिए पेड़ों की कटाई जरूरी है। बता दें कि आरे में पेड़ो की कटाई को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। काफी सारे लोग और विरोधी पार्टियां सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही हैं।

शुक्रवार रात भारी सुरक्षा के बीच आरे में पेड़ों की कटाई की गई। इस दौरान स्थानीय लोगों, कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों ने विरोध किया और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। भिड़े ने कहा कि कभी-कभी कुछ नया बनाने के लिए कुछ नुकसान उठाना पड़ता है लेकिन यह नए जीवन और नए निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त करता है।

बता दें कि इससे पहले मुंबई उच्च न्यायालय ने बृहंमुंबई महानगरपालिका के वृक्ष प्राधिकरण के पेड़ों को काटने की अनुमति देने के फैसले को चुनौती देने वाले गैर लाभकारी संगठनों और कार्यकर्ताओं की चार याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके बाद शुक्रवार से पेड़ों की कटाई शुरू हुई। हाई कोर्ट के रोक से इनकार के बाद भी हो रहे विरोध पर MMRC के प्रबंध निदेशक भिड़े ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आरे मिल्क कॉलोनी में पेड़ों की कटाई का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को अदालत में अपनी हार को सम्मानजनक रूप से स्वीकार करना चाहिए।

A new false propoganda is in the air that 15 days notice is required after tree authority order getting uploaded on website. This is absolutely baseless. Tree Authority order is issued on 13th Sept 19. 15 days r over on 28th Sept. Action awaited till Hon HC verdict was out.