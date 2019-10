आरे वन विवाद पर SC ने कहा-हमने नहीं लगाया मेट्रो प्रोजेक्ट पर कोई स्टे

मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो के काम के लिए पेड़ों को काटे जाने के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL)के प्रोजेक्ट पर किसी तरह का स्टे नहीं लगाया गया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि MMRCL को अदालत में इसकी रिपोर्ट जमा करनी होगी कि उसने इस प्रोजेक्ट से हुई क्षति के बदले कितने पौधे लगाए हैं और कितने पेड़ों का प्रत्यारोपण किया है। मामले पर अगली सुनवाई 15 नवंबर की रखी गई है।

बता दें कि मेट्रो के कार शेड निर्माण को लिए बीएमसी नतके वृक्ष प्राधिकरण ने 2600 पेड़ काटने की अनुमति दे दी थी।

वहीं इसके विरोध में अब तक काफी प्रदर्शन कर चुके हैं।

