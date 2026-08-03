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खेल : नबी भारतीय टेस्ट टीम में शामिल कश्मीर के पहले क्रिकेटर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नबी भारतीय टेस्ट टीम में शामिल कश्मीर के पहले क्रिकेटर श्रीलंका दौरा 162 विकेट

खेल : नबी भारतीय टेस्ट टीम में शामिल कश्मीर के पहले क्रिकेटर

नबी भारतीय टेस्ट टीम में शामिल कश्मीर के पहले क्रिकेटर श्रीलंका दौरा

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162 विकेट 43 प्रथम श्रेणी मैच में अब तक ले चुके नबी

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104 विकेट रणजी के पिछले दो सत्र में हासिल कर चुके

खिलाड़ी का चयन

नई दिल्ली, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को चोटिल जसप्रीत बुमराह की जगह सोमवार को श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैच की सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया। इस तरह से वह भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले कश्मीर घाटी के पहले खिलाड़ी बन गए हैं।

बुमराह की चोट

अब उबरे नहीं बुमराह : बुमराह को फिटनेस के आधार पर टेस्ट टीम में शामिल किया गया था लेकिन वह इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान बाएं घुटने में लगी चोट से अभी तक पूरी तरह नहीं उबर पाने के कारण श्रीलंका दौरे से बाहर हो गए हैं। यह 32 वर्षीय तेज गेंदबाज बुमराह चोट लगने के कारण पिछले महीने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में नहीं खेल पाए थे।

शानदार प्रदर्शन

नबी को पहली बार सीनियर राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बयान में यह जानकारी दी। कश्मीर के बारामूला में एक गांव में रहने 29 वर्षीय नबी जम्मू-कश्मीर के तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत की सीनियर टीम में चुना गया है। उनसे पहले परवेज रसूल और उमरान मलिक को सीमित ओवरों के लिए सीनियर राष्ट्रीय टीम में चुना गया था। रसूल और मलिक सीमित ओवरों के प्रारूप में भारत के लिए खेल चुके हैं।

रणजी ट्रॉफी में सफलता

अच्छे प्रदर्शन का इनाम : नबी ने पिछले दो रणजी ट्रॉफी सत्र में कुल 104 विकेट लिए थे जिनमें 2025-26 सत्र में लिए गए 60 विकेट भी शामिल हैं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर को पहली बार रणजी ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। वह बल्लेबाजी में भी उपयोगी योगदान देने में सक्षम हैं। वह हाल में श्रीलंका गई भारत ए टीम में भी थे, जहां उन्होंने दो प्रथम श्रेणी मैच में छह विकेट लिए थे।

टीम चयन

शीर्ष क्रम के बल्लेबाज बी साई सुदर्शन को भी श्रीलंका दौरे के लिए फिटनेस के आधार पर टीम ने चुना गया है क्योंकि वह अभी भी पैर की चोट से उबर रहे हैं। श्रीलंका में दो मैचों की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त को गॉल में शुरू होगी।

टीम : शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी।

सामान्य प्रश्न

आकिब नबी ने अब तक कितने विकेट लिए हैं?
नबी ने अब तक 162 विकेट 43 प्रथम श्रेणी मैच में लिए हैं।
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