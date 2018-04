राजस्थान विधानसभा चुनाव : 'आप' ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट

आम आदमी पार्टी (आप) के समन्वयक देवेन्द्र शास्त्री ने आगामी राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए शुक्रवार को 'आप' के 10 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। शास्त्री ने कहा कि सीमित साधनों के बावजूद भी पार्टी प्रदेश की सभी दो सौ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और शीघ्र ही उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी जाएगी।

आप द्वारा कुमार विश्वास को राजस्थान प्रभारी पद से हटाने के संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी व्यस्तता को देखते हुए पार्टी ने दीपक वाजपेयी को प्रदेश प्रभारी बनाया है।

उन्होंने राज्य की वसुंधरा राजे सरकार पर आरोप लगाया कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी के प्रति बढ़ते रुझान के कारण वह पार्टी कार्यकतार्ओं और उम्मीदवारों को गिरफ्तार कर रही है। उन्होंने पार्टी के अंता के उम्मीदवार की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि गैर-कानूनी तरीके से की गई इस कार्रवाई के खिलाफ पार्टी न्यायालय की शरण लेगी।

First list of AAP candidates for Rajasthan Vidhan Sabha elections 2018. विजय पथ पर सुयश रथ बढ़ चला है। pic.twitter.com/obiWbCk0qs