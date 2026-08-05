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ओडिशा सरकार ने आदिवासियों से जबरन 950 एकड़ जमीन ली : आप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भाजपा सरकार पर ओडिशा में आदिवासियों की जमीनों के जबरन अधिग्रहण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेसा एक्ट का उल्लंघन करते हुए आदिवासी भूमि पर कब्जा किया है। इसके तहत ग्राम पंचायतों की सहमति अनिवार्य है, जिसे नजरअंदाज किया गया है।

ओडिशा सरकार ने आदिवासियों से जबरन 950 एकड़ जमीन ली : आप

नई दिल्ली, प्र.सं.। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा सरकार पर ओडिशा में आदिवासियों की जमीनों का जबरन अधिग्रहण करने का आरोप लगाया। बुधवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता के दौरान संजय सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने पेसा एक्ट को दरकिनार कर सीमेंट कंपनी के विस्तार के लिए सुंदरगढ़ जिले में आदिवासी समाज की जमीन जबरन छीन ली। पेसा एक्ट के तहत आदिवासियों की जमीन लेने से पहले ग्राम पंचायतों की सहमति जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आरोप लगाया कि कथित तौर पर पुलिस के दम पर जबरदस्ती पांच ग्राम पंचायतों के 12 गांवों की जमीनों पर कब्जा कर लिया गया।सिंह

ने आरोप लगाया कि इससे पहले इसी तरह बिहार में भी एक रुपये में 10 लाख आम-लीची के पेड़ और हजारों एकड़ जमीन कथित रूप से अदाणी को दे दी गई थी।

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