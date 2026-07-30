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पंजाब सरकार ने अकाल तख्त में जवाब पेश किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आम आदमी पार्टी (आप) विधायक इंदरजीत सिंह निज्जर ने अकाल तख्त के समक्ष पंजाब सरकार का जवाब सौंपा। यह जवाब धार्मिक अपमान विरोधी कानून को लेकर उठाई गई आपत्तियों के सम्बंध में है। पंजाब सरकार द्वारा मानसून सत्र में संशोधन की उम्मीद है। अकाल तख्त दस्तावेजों की जांच के बाद निर्णय लेगा।

पंजाब सरकार ने अकाल तख्त में जवाब पेश किया

चंडीगढ़/ अमृतसर, एजेंसी। आम आदमी पार्टी (आप) विधायक इंदरजीत सिंह निज्जर ने बुधवार को अकाल तख्त के समक्ष पंजाब सरकार का जवाब सौंपा। यह जवाब तख्त द्वारा धार्मिक अपमान विरोधी कानून को लेकर उठाई गई आपत्तियों के संबंध में पेश किया गया है। 29 जून को, अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया था कि वह ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026’ से जुड़ी आपत्तियों का एक माह के भीतर समाधान करे। बुधवार को निज्जर ने अमृतसर के उपायुक्त दलविंदरजीत सिंह के साथ अकाल तख्त के सचिवालय प्रभारी बगीचा सिंह को दस्तावेज सौंपे।

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अकाल तख्त ने स्पष्ट किया है कि जवाब और इसके साथ सौंपे गए दस्तावेजों की जांच के बाद ही अकाल तख्त कोई निर्णय लेगा।पंजाब सरकार ने तीन अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया है। इस दौरान धार्मिक अपमान विरोधी कानून में संशोधन किए जाने की उम्मीद है।

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