दिल्लीः मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत में सुधार, धरने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई आज-VIDEO

पिछले छह दिनों से दिल्ली के उप राज्यपाल के राजनिवास में अनशन पर बैठे मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत अब ठीक है। रविवार रात उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वे डॉक्टर्स के ऑबजर्वेशन में हैं।

दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि अब सत्येंद्र जैन की तबीयत ठीक है। उन्‍होंने कहा कि बीती रात सत्येंद्र जैन का कीटोन लेवल बढ़ गया और उन्हें सिर दर्द, बदन दर्द, सांस लेने में दिक़्क़त और पेशाब में दिक़्क़त होने लगी। इसलिए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब उनकी हालत ठीक है.आज मनीष सिसोदिया के अनशन का छठा दिन है। वो ठीक हैं।

Good morning Delhi



Last nite, Satinder Jain’s ketone levels increased n he complained of headache, bodyache, difficulty in breathing n difficulty in passing urine. So, he had to be shifted to hospital. Now, he is doing well.



It is 6th day of Mansh’s fast. He is doing well