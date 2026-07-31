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ई-20 पेट्रोल के खिलाफ आज टाउनहॉल का आयोजन कर लोगों की समस्याएं सुनेगी आप

By Ranvijay Singh
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ ई-20 पेट्रोल को लेकर शनिवार को कॉस्टीट्यूशन क्लब में नेशनल टाउनहॉल आयोजित करने की घोषणा की। इस कार्यक्रम में ऑनलाइन और ऑफलाइन शामिल होने के लिए लोगों से अपील की गई। पार्टी के नेता केंद्र सरकार पर पुरानी गाड़ियों के लिए ई-20 के खराब प्रभाव को लेकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं।

ई-20 पेट्रोल के खिलाफ आज टाउनहॉल का आयोजन कर लोगों की समस्याएं सुनेगी आप

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। ई-20 पेट्रोल को लेकर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर बनी हुई है। इसी क्रम में अब आप ने ई-20 पेट्रोल के खिलाफ शनिवार को कॉस्टीट्यूशन क्लब में नेशनल टाउनहॉल के आयोजन की घोषणा की है। आप ने कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़ने के लिए एक लिंक भी जारी किया था। आप का दावा है कि हजारों लोगों ने टाउनहॉल से ऑनलाइन जुड़ने को लेकर दिलचस्पी दिखाई है। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लोगों से ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से इस टाउनहॉल से जुड़ने की अपील की है। आप के नेता इस टाउनहॉल के मध्यम से ई-20 को लेकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे।

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केजरीवाल ने कहा कि इस टाउनहॉल में ई-20 से प्रभावित देशभर से लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन शामिल होकर अपने विचार रखेंगे। टाउनहॉल में उनके साथ देश की एक जानी मानी शख्सियत मौजूद होगी।आप नेताओं का दावा है कि केंद्र सरकार ई-20 को पुरानी गाड़ियों के लिए भी सुरक्षित बता रही है, जबकि इसके इस्तेमाल से पुरानी गाड़ियां खराब हो रही हैं और माइलेज भी गिर रही है। केजरीवाल ने 29 ऑटो निर्माता कंपनियों को पत्र लिखकर ई-20 पेट्रोल के कारण पुरानी गाड़ियों पर पड़ने वाले असर के बारे में पूछा था। इस पत्र का किसी भी ऑटो निर्माता कंपनी ने जवाब नहीं दिया है। आप का आरोप है कि नौ कंपनियों ने केजरीवाल के साथ हुई बैठक में मौखिक तौर पर बताया कि ई-20 पुरानी गाड़ियों के लिए सुरक्षित नहीं है।

Ranvijay Singh

लेखक के बारे में

Ranvijay Singh

परिचय एवं अनुभव: रणविजय सिंह को पत्रकारिता में करीब 19 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर प्रमुख संवाददाता स्वास्थ्य, दिल्ली मेट्रो, पेयजल और सामाजिक सरोकार की खबरें कवर करते हैं। इन्हें अपराध, अदालत, तिहाड़ जेल, कृषि, खेल, राजनीति, अन्ना आंदोलन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय व दिल्ली सरकार को कवर करने का अनुभव है। कोरोना माहामरी, मायापुरी रेडिएशन, निर्भया कांड, लोकसभा, दिल्ली विधानसभा व नगर निगम चुनाव कवर कर चुके हैं। वह करीब एक दशक से अधिक समय से स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर लगातार शोधपरक स्टोरीज लिख रहे हैं। पत्रकारिता के बदलते ट्रेंड्स, डिजिटल कंटेंट व पाठकों की रुचि के अनुरूप अपनी मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर
अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2007 में दैनिक जागरण से की और 18 वर्ष से अधिक समय तक जुड़े रहे। जहां उन्होंने पत्रकारिता की बारीकियां सीखी और रिपोर्टिंग में अपनी पकड़ मजबूत की और प्रिंट के लिए पत्रकारिता करते हुए दैनिक जागरण डिजिटल प्लेटफार्म के लिए भी कांटेंट तैयार किए। वह पांच अगस्त 2025 को हिन्दुस्तान से जुड़े।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और स्वास्थ्य रिपोर्टिंग
बायोलॉजी से 12वीं करने के बाद स्नातक मानविकी संकाय संकाय से की। बाद मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने से विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला।इससे सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों के साथ-साथ मेडिकल बीट पर भी बेहतर तकनीकी समझ विकसित हुई।


विजन
स्वास्थ्य के विषय पर मजबूत पकड़ के साथ पर्यावरण, सामाजिक सरोकार व राजनीति के विषयों की भी गहरी समझ है। उन्होंने कई ओलंपिक खिलाड़ियों, प्रतिष्ठित डॉक्टरों व नेताओं के साक्षात्कार किए हैं। उनका लक्ष्य पाठकों तक प्रमाणित व शोध परक जानकारी पहुंचाना है।


विशेषज्ञता
स्वास्थ्य। पर्यावरण व राजनीतिक खबरों में भी गहरी रुचि।

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