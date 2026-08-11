एफसीआरए पूरी तरह वापस हो: आप
आम आदमी पार्टी ने एफसीआरए बिल को जेपीसी को भेजने और परिसीमन बिल को संसद में पेश न करने पर सवाल उठाते हुए पूर्ण वापस लेने की मांग की है। सांसद संजय सिंह ने कहा कि सत्ता पक्ष की अफवाहें असत्य हैं और राहुल गांधी ने भी परिसीमन मुद्दे पर सहमति नहीं दी। विपक्ष एफसीआरए बिल के पूर्ण वापसी पर जोर दे रहा है।
आम आदमी पार्टी ने एफसीआरए बिल जेपीसी को भेजने की संभावना और परिसीमन बिल संसद में पेश नहीं करने की सरकार की मंशा पर कटाक्ष करते हुए एफसीआरए बिल पूरी तरह वापस लिए जाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा इस सत्र में ना तो एफसीआरए संशोधन बिल पास हो पाएगा और ना ही परिसीमन बिल। उन्होंने कहा कि सत्ता समर्थकों ने खूब अफवाह उड़ाई कि 362 का आंकड़ा पहुंच गया है। लेकिन हर हथकंडा अपनाने के बाद भी आंकड़ा 330 के पार नहीं गया। ऊपर से कांग्रेस ने तीन लाइन वाला व्हिप जारी करके और ज्यादा डरा दिया।
संजय सिंह ने कहा जो लोग डीएमके के समर्थन का दावा करते थे वो भी झूठ था। उन्होंने कहा कि शरद पवार पर खूब डोरे डाले गए लेकिन उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए। परिसीमन के मुद्दे पर सत्ता पक्ष आखिरी समय तक राहुल गांधी के सामने नतमस्तक रहा, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने। संजय सिंह ने कहा जहां तक एफसीआरए की बात है। इसे जेपीसी को भेजा जा सकता है, लेकिन विपक्ष इसके लिए भी राजी नहीं है। विपक्ष की मांग है कि एफसीआरए बिल को पूरी तरह वापस लिया जाए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें