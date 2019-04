आप-कांग्रेस गठबंधन: राहुल ने कहा, हमारे दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं; केजरीवाल बोले, आपका ट्वीट दिखावा

दिल्ली में गठबंधन की संभावना को लेकर बनी असमंजस की स्थिति के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) के साथ गठबंधन करने को तैयार है, लेकिन अरविंद केजरीवाल 'यूटर्न' ले रहे हैं। दूसरी तरफ, आप संयोजक केजरीवाल ने कहा कि ऐसा लगता है कि गठबंधन को लेकर कांग्रेस सिर्फ दिखावा कर रही है।

कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि गठबंधन को लेकर बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है। खबर यह भी है कि आप नेता संजय सिंह बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से मुलाकात कर सकते हैं। गांधी ने ट्वीट कर कहा, ''दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन का मतलब भाजपा का सूपड़ा साफ होना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस आप को चार सीटें देने की इच्छुक है।'' उन्होंने यह भी दावा किया, ''परन्तु केजरीवाल जी ने एक और यूटर्न ले लिया है।'' गांधी ने कहा, ''हमारे दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं, लेकिन समय बीता जा रहा है।"

