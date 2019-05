Election Results: रुझानों में BJP को बहुमत पर AAP ने कहा, नरेंद्र मोदी को दोबारा PM बनने की शुभकामनाएं

आम आदमी पार्टी ने चुनाव परिणाम के रुझानों में भाजपा को मिली निर्णायक बढ़त के आधार पर कहा है कि प्रजातंत्र में जनादेश सबसे पवित्र माना जाता है और पार्टी इसका सम्मान करती है। आप के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा, ''मैं अपनी पार्टी की तरफ से भाजपा को बधाई देता हूं। हम नरेन्द्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनायें भी देते हैं।" उन्होंने कहा कि पार्टी आशा करती है कि वह (मोदी) अच्छा काम करेंगे।

"We respect the mandate given by people. I, on behalf of AAP, congratulate BJP for their victory and also congratulate @narendramodi for becoming PM once again"- @Saurabh_MLAgk pic.twitter.com/Pm7PXLS1LJ