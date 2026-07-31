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ई-20 पेट्रोल के विरोध में आप का जनजागरण अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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फोटो : ई-20 पेट्रोल के विरोध में आरा में शुक्रवार को जनजागरण अभियान चलाते आप कार्यकर्ता।

ई-20 पेट्रोल के विरोध में आप का जनजागरण अभियान

आरा। आम आदमी पार्टी की भोजपुर इकाई के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को वर्ष 2023 से पहले निर्मित वाहनों में ई-20 पेट्रोल के इस्तेमाल को अनिवार्य किए जाने के विरोध में जनजागरण अभियान चलाया। पार्टी नेताओं ने कहा कि सरकार आम जनता को जबरन ई-20 पेट्रोल उपयोग करने के लिए बाध्य कर रही है, जिससे पुराने वाहनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर दिल्ली के संविधान क्लब में अरविंद केजरीवाल टाउन हॉल कार्यक्रम करेंगे, जिसमें पार्टी की ओर से जारी व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आम लोग भी जुड़ सकते हैं। अभियान में महेंद्र शर्मा, कृष्ण मोहन ठाकुर, अमित कुमार सिंह, रमेश सिंह, ब्रजेश गुप्ता, प्रमोद कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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नेताओं ने मांग की कि ई-20 और सामान्य पेट्रोल समान कीमत पर उपलब्ध कराया जाए और पुराने वाहनों में ई-20 के उपयोग की अनिवार्यता समाप्त की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बावजूद पेट्रोल महंगा बेचा जा रहा है।

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