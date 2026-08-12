बरेका स्वास्थ्यकर्मी के बेटे को सीडीएस में दूसरी रैंक
वाराणसी के अमित दुबे के बेटे आकर्ष दुबे ने सीडीएस में आल इंडिया दूसरी रैंक प्राप्त की है और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर चयनित हुए हैं। उनके चयन पर बरेका के कर्मचारियों ने बधाई दी है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और परिवार को दिया है।
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। बरेका के चीफ फार्मासिस्ट अमित दुबे के बेटे आकर्ष दुबे को सीडीएस (कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज) में आल इंडिया दूसरी रैंक आई है। उनका चयन भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर हुआ है। उनके चयन पर बरेका कर्मचारियों ने पिता-पुत्र को बधाई दी है। अमित दुबे मूल रूप से चंदौली के मचिया कला पोस्ट पिसौरी के निवासी हैं। वर्तमान समय में अवलेशपुर के सौरभ विहार कॉलोनी के निवासी हैं। सर्विस सेलेक्शन बोर्ड जालंधर की ओर से आयोजित परीक्षा चयन प्रक्रिया में सफलता अर्जित करने वाले आकर्ष दुबे ने सफलता का श्रेय माता-पिता, परिवारजनों को दी है। वहीं अमित दुबे के साथी कर्मचारियों ने इसे बरेका एवं वाराणसी के लिए भी गर्व का विषय बताया है।
वहीं अमित दुबे ने कहा कि कहा कि एक बेटे का भारतीय सेना में अधिकारी बनकर देश की सेवा के लिए आगे बढ़ना अपने आप में अत्यंत सम्मान और गर्व की बात है। आकर्ष दुबे की 10वीं एवं 12वीं तक की वाराणसी से हुई है। जबकि उन्होंने कलिंगा विश्वविद्यालय ओडिशा से बी.टेक की पढ़ाई पूरी की है।
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