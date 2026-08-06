नीट में सफल छात्रा आकांक्षा को सम्मानित किया
सीवान के संघमित्रा पब्लिक स्कूल की मेधावी छात्रा आकांक्षा अग्रवाल ने नीट में ऑल इंडिया रैंक 12,288 प्राप्त कर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया। उन्होंने कठिन परिश्रम, माता-पिता के सहयोग और शिक्षकों के मार्गदर्शन को अपनी सफलता का श्रेय दिया। आकांक्षी की सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।
सीवान। शहर के मैरवा रोड स्थित संघमित्रा पब्लिक स्कूल की मेधावी छात्रा आकांक्षा अग्रवाल ने नीट में शानदार सफलता हासिल कर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया है। आकांक्षा ने ऑल इंडिया रैंक 12,288 प्राप्त कर चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अपने सपनों को नई उड़ान दी है। आकांक्षा, सुनील गुलयानी एवं नमिता अग्रवाल की पुत्री हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय कठिन परिश्रम, माता-पिता के निरंतर सहयोग, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अनुशासित अध्ययन को दिया। आकांक्षा की माता नमिता अग्रवाल ने विद्यालय की सराहना करते हुए कहा कि संघमित्रा पब्लिक स्कूल ने उनकी बेटी को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और उचित मार्गदर्शन प्रदान किया।
आकांक्षा की सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। विद्यालय परिवार ने विश्वास जताया कि वह भविष्य में चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए अपने माता-पिता, विद्यालय का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करेंगी।
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