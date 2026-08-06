Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नीट में सफल छात्रा आकांक्षा को सम्मानित किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
Follow us on Google News
share

सीवान के संघमित्रा पब्लिक स्कूल की मेधावी छात्रा आकांक्षा अग्रवाल ने नीट में ऑल इंडिया रैंक 12,288 प्राप्त कर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया। उन्होंने कठिन परिश्रम, माता-पिता के सहयोग और शिक्षकों के मार्गदर्शन को अपनी सफलता का श्रेय दिया। आकांक्षी की सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।

नीट में सफल छात्रा आकांक्षा को सम्मानित किया

सीवान। शहर के मैरवा रोड स्थित संघमित्रा पब्लिक स्कूल की मेधावी छात्रा आकांक्षा अग्रवाल ने नीट में शानदार सफलता हासिल कर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया है। आकांक्षा ने ऑल इंडिया रैंक 12,288 प्राप्त कर चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अपने सपनों को नई उड़ान दी है। आकांक्षा, सुनील गुलयानी एवं नमिता अग्रवाल की पुत्री हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय कठिन परिश्रम, माता-पिता के निरंतर सहयोग, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अनुशासित अध्ययन को दिया। आकांक्षा की माता नमिता अग्रवाल ने विद्यालय की सराहना करते हुए कहा कि संघमित्रा पब्लिक स्कूल ने उनकी बेटी को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और उचित मार्गदर्शन प्रदान किया।

आकांक्षा की सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। विद्यालय परिवार ने विश्वास जताया कि वह भविष्य में चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए अपने माता-पिता, विद्यालय का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करेंगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Siwan News Siwan Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।