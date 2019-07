आधार संशोधन बिल राज्यसभा में पास, बैंक खाता, सिम के लिए नहीं होगा अनिवार्य

संसद ने बैंक में खाता खोलने और मोबाइल फोन का सिम लेने के लिये 'आधार को स्वैच्छिक बनाने संबंधी 'आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक 2019 को सोमवार को मंजूरी प्रदान कर दी।

राज्यसभा ने चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा में यह विधेयक पिछले सप्ताह बृहस्पतिवार को ही पारित किया जा चुका है।

उच्च सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आधार में संरक्षित डाटा को पूरी तरह से सुरक्षित बताया। उन्होंने कांग्रेस सहित अन्य सदस्यों द्वारा डाटा सुरक्षा कानून बनाने की मांग पर आश्वासन दिया कि सरकार जल्द ही 'डाटा संरक्षण विधेयक पेश करेगी। इसकी प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है।

Union Minister RS Prasad on Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill, 2019 in Rajya Sabha: People like Bill Gates & Thomas Friedman are appreciating Aadhar. We are not touching the architecture of Aadhaar, we are only changing the concerned law. pic.twitter.com/nt78sMozHx