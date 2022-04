हिंदी न्यूज़ देश स्कॉलरशिप चाहिए तो आधार को जाति और इनकम सर्टिफिकेट से जोड़ना जरूरी, इन राज्यों शुरू हो रही यह पहल

सरकारी अधिकारी ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सचिवों के साथ बातचीत के बाद उठाया गया, जहां अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति को डिजिटल करने का सुझाव दिया गया।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Niteesh Kumar Thu, 07 Apr 2022 10:41 AM

