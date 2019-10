ऐसा क्या हुआ कि महिला करने लगी सरकारी अफसर की चप्पल से ताबड़तोड़ पिटाई, देखें VIDEO

मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली का मामला सामने आया है। ग्वालियर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के कथित गलत आवंटन को लेकर एक महिला ने एक सरकारी अधिकारी की चप्पल से पिटाई कर दी। दरअसल, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के कथित गलत आवंटन को लेकर महिलाएं जुटी हुईं थीं, जहां अधिकारी के साथ उनकी कहा सुनी हो गई, जिसके बाद एक महिला ने चप्पल निकाल कर सरकारी अधिकारी की पिटाई कर दी।

समाचार एजेंसी एएनआई ने इसका वीडियो जारी किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक महिला गलत आवंटन का आरोप लगाकर अधिकारी पर टूट पड़ती है। महिला हाथ में चप्पल लेकर अधिकारी को पिटती दिख रही हैं। जब एक शख्स बीच-बचाव की कोशिश करता है तो वह महिला उसके ऊपर भी हमला करने को अमादा हो जाती है।

#WATCH Madhya Pradesh: A woman thrashes a govt official with a slipper as a group of women engages in a verbal spat with him over alleged wrongful allocations of houses under Pradhan Mantri Awas Yojana, in Gwalior. The women alleged that houses have been wrongly allocated.(03.10) pic.twitter.com/5AEKR9eHUz