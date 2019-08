महिला पर 3 लोगों ने लाठियों से बरपाया कहर, देखें हैरान करने वाला यह VIDEO

राजस्थान के जोधपुर से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिसे देखर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजस्थान के जोधपुर मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। दरसल, जोधपुर में एक महिला को बेरहमी से लाठी-डंडे से पीटा गया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग महिला को इतनी बेरहमी से इसलिए पीट रहे हैं, क्योंकि उसकी गाय दूसरे के खेत में चरने चली गई थी।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, महिला की गाय किसी दूसरे के खेत में चरने चली गई थी। जिसकी वजह से खेत वाले ने उस महिला को सरेआम बेरहमी से पीटा। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे तीन लोग महिला को लाठी से पीट रहे हैं। इस बीच महिला का पति उसे बचाने की कोशिश भी की लेकिन तीनों के आगे अकेला का जोर नहीं चला।

#WATCH Jodhpur: Woman thrashed by a few men allegedly after one of the cows she took out for grazing ventured into their field. Case registered, investigation underway. #Rajasthan (05.08.19) pic.twitter.com/h5Y31ZDHUa