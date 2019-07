जब रेस्तरां में कांच के टुकड़ों से घुटने लगा महिला का दम, CCTV से हुआ चौंकाने वाला खुलासा

रेस्तरां में एक महिला ने ऐसा नाटक किया, जिसे देखकर आपको भी यकीन नहीं होगा। आयरलैंड के एक रेस्तरां (पब) में एक महिला ने कांच के टुकड़ों को अपने मुंह में डाला और फिर दम घुटने का नाटक करने लगी। यह वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पब द्वारा जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला दम घुटने का बहाने बनाने से पहले अपने टॉप से कांच के कुछ टुकड़े निकालती है और उसे अपने मुंह में डाल लेती है। यह घटना हाल ही में आयरलैंड के न्यूब्रिज में जज रॉय बीन्स बार और स्टेक हाउस में हुई।

जो वीडियो सामने आया है, उसके मुताबिक महिला अपने टॉप से कुछ निकालती दिख रही है और उसे अपने मुंह में डाल रही है। इसके बाद वह दम घुटने का नाटक करने लग रही है। ये देखकर उसके साथ वाले उसकी मदद करने के लिए दौड़ते हैं। महिला ने दावा किया कि कांच के टुकड़ों की वजह से ही उसका दम घुटने लगा।

Is there a more shocking example of the challenges faced by business owners? Outlandish compensation payouts lead to this....@michaeldarcy @InsuranceRefIre pic.twitter.com/hujyngdiJe