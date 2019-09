चलती ट्रेन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में एक महिला ने दिया बच्ची को जन्म

चलती हुई संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया। यह बात 1 सितंबर की रात की है। बच्ची के जन्म के समय उस महिला को अन्य महिला सवारियों ने ट्रेन में मदद की।

Chhattisgarh: Woman delivered a baby inside a moving train, Sampark Kranti Express, with the help of other women passengers on the night of September 1. The train was stopped at next station in Shehdol, Madhya Pradesh, for their check-up; both mother & child are stable pic.twitter.com/jDxlQa9q4u