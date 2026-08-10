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शिवभक्तों की सुरक्षा से लेकर मरहम-पट्टी तक कर रही पुलिस

By Nazim Azad
हिन्दुस्तान, बागपत
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- सुरक्षा की दृष्टि से एसपी कर रहे पैदल गश्त, पुलिस कर्मियों में भर रहे सेवाभावना का जोशकांवड़ यात्रा: शिवभक्तों की सुरक्षा से लेकर मरहम-पट्टी तक कर र

शिवभक्तों की सुरक्षा से लेकर मरहम-पट्टी तक कर रही पुलिस
शिवभक्तों की सुरक्षा से लेकर मरहम-पट्टी तक कर रही पुलिस

बागपत, संवाददाता। लाखों की भीड़, संकरे रास्ते, डीजे का शोर और चौबीसों घंटे की व्यस्तता। कांवड़ यात्रा के दौरान व्यवस्था बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता, लेकिन इस बार बागपत जिले में कांवड़ यात्रा जिस सुगमता, सुरक्षा और उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है। उसकी हर तरफ सराहना हो रही है। इस पूरी व्यवस्था के पीछे बागपत के पुलिस अधीक्षक का वो रणनीतिक मास्टरप्लांट और कुशल नेतृत्व है, जिसने बागपत पुलिस को केवल एक 'सुरक्षा बल' नहीं, बल्कि शिवभक्तों का 'सच्चा सहयोगी' बना दिया है।

ये भी पढ़ें:कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस की तैनाती

सुरक्षा का अभेद्य किला तैयार किया

एसपी सूरज कुमार राय की अगुवाई में बागपत की सीमा में प्रवेश करने वाले हर एक कांवड़िये को न सिर्फ सुरक्षा का अहसास हो रहा है, बल्कि खाकी का आत्मीय व्यवहार भी उनका दिल जीत रहा है। कांवड़ यात्रा शुरू होते ही बागपत पुलिस अधीक्षक ने दफ्तर की जगह सड़कों को ही अपना मुख्य केंद्र बना लिया है। हाईवे हो या पुरा महादेव मंदिर परिसर, एसपी खुद आधी रात में पुलिस बल के साथ पैदल गश्त करते नजर आ रहे हैं। कड़-कड़ाती धूप और बारिश में ड्यूटी दे रहे निचले स्तर के जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए एसपी खुद पॉइंट-टू-पॉइंट जाकर उनसे संवाद कर रहे हैं और उनके खान-पान व विश्राम का भी ध्यान रख रहे हैं।

खाकी ने सहलाए कांवड़ियों के पैर

दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे से लेकर ऐतिहासिक पुरा महादेव मंदिर परिसर तक बागपत पुलिस का सुरक्षा भी, सेवा भी वाला फॉर्मूला कांवड़ियों के दिलों को जीत रहा है। वहीं, कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने ऐसा अभेद्य किला तैयार किया है कि परिंदा भी पर न मार सके। कांवड़ मार्ग के हर एक जत्थे और डीजे ट्रॉलियों पर 'ड्रोन' के जरिए सीधे कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। भीड़ में तैनात पुलिस जवानों की वर्दी पर विशेष 'बॉडी वार्न कैमरे' लगे हैं। इससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की लाइव रिकॉर्डिंग सीधे वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच रही है। अफ़वाह फैलाने वालों और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले असमाजिक तत्वों पर साइबर सेल की 24 घंटे कड़ी नजर है।

खोए-पायों को मिलाने का 'डिजिटल हेल्पडेस्क'

बागपत पुलिस की इस बार सबसे ज्यादा तारीफ उनकी संवेदनशीलता को लेकर हो रही है। हाईवे पर ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मी जेब में पेन-रिलीफ स्प्रे, बैंडेज और दवाइयां लेकर घूम रहे हैं। नंगे पैर चलते-चलते जब किसी कांवड़िये के पैर में छाले पड़ जाते हैं, तो खाकी वर्दी वाले खुद आगे बढ़कर उन्हें पट्टी बांधते और मरहम लगाते दिखाई दे रहे हैं।

जीरो-ट्रैफिक जोन और सुरक्षित ग्रीन कॉरिडोर

भीड़ में अपने जत्थे या परिजनों से बिछड़े लोगों को मिलाने के लिए पुलिस ने तुरंत वायरलेस मैसेज और व्हाट्सएप ग्रुप्स का सहारा लेकर दर्जनों कांवड़ियों को उनके साथियों से मिलाया है।

क्यूआर कोड और ग्रीन कॉरिडोर

लाखों की इस भीड़ के बीच आम जनता को असविधा न हो और कांवड़ियों की सुरक्षा में भी कोई चूक न हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने पूरा मास्टर प्लान तैयार किया है। भारी वाहनों को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे से डायवर्ट कर दिया गया है। कांवड़ियों के चलने के लिए पूरी सड़क को 'ग्रीन कॉरिडोर' में बदल दिया गया है, जहां गाड़ियां पूरी तरह प्रतिबंधित हैं।

क्यूआर कोड और ग्रीन कॉरिडोर

भारी वाहनों को जिले के बाहर ही रोककर कांवड़ मार्ग को पूरी तरह 'नो-व्हीकल जोन' और सुरक्षित 'ग्रीन कॉरिडोर' में तब्दील किया गया है। अफवाहों पर तुरंत लगाम लगाने के लिए साइबर सेल को 24 घंटे एक्टिव मोड पर रखा गया है। पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने यात्रा शुरू होने से पहले ही सभी थानों और फील्ड में तैनात पुलिसकर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि शिवभक्तों के साथ मित्रवत और सहयोगात्मक व्यवहार करें। एसपी के नेतृत्व का ही असर है कि कहीं पुलिसकर्मी बुजुर्ग कांवड़ियों को सड़क पार कराते दिख रहे हैं, तो कहीं थके हुए शिवभक्तों को पानी पिलाते और फर्स्ट-एड देते नजर आ रहे हैं।

FAQs

बागपत पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान क्या खास कदम उठाए हैं?
बागपत पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और सेवा का फॉर्मूला अपनाया है, जिसमें खाकी वर्दी वाले कांवड़ियों की मदद कर रहे हैं।
Nazim Azad

लेखक के बारे में

Nazim Azad

शॉर्ट बायो:
नाजिम आजाद पिछले 27 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान बागपत में ब्यूरो प्रभारी के पद पर काम कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
नाजिम आजाद भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 27 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) बागपत जिले के ब्यूरो प्रभारी हैं। बागपत और शामली जनपद में 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने विशेष खबरों के साथ अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए बेहतर प्रदर्शन किया है।

कॅरियर का सफर
नाजिम आजाद ने अपने कॅरियर की शुरुआत 1999 में राष्ट्रीय सहारा अखबार से की। इसके बाद शाह टाईम्स में उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। स्टार न्यूज और आजतक जैसे नामचीन न्यूज चैनलों में भी अपनी सेवा दी। 2008 से वे हिन्दुस्तान में लगातार जिले के ब्यूरो प्रभारी के रुप में कार्य कर रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एमए राजनीति शास्त्र, बीएड के साथ-साथ हिन्दी और पत्रकारिता में स्नातक होने से नाजिम को विज्ञान, हिन्दी और पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। ब्यूरो प्रभारी रहते हुए एडिटिंग, न्यूज कंटेंट और पैकंजिंग के साथ-साथ टीम के नेतृत्व में पारंगत होने का मौका मिला।

उच्च शिक्षा और लक्ष्य
राजनीति और न्यूज कंटेंट आदि विषयों पर नाजिम की गहरी समझ है। राजनीति और सामाजिक मुददों से जुडी उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। नाजिम का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

विशेषज्ञता
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