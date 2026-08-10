- सुरक्षा की दृष्टि से एसपी कर रहे पैदल गश्त, पुलिस कर्मियों में भर रहे सेवाभावना का जोशकांवड़ यात्रा: शिवभक्तों की सुरक्षा से लेकर मरहम-पट्टी तक कर र

शिवभक्तों की सुरक्षा से लेकर मरहम-पट्टी तक कर रही पुलिस

बागपत, संवाददाता। लाखों की भीड़, संकरे रास्ते, डीजे का शोर और चौबीसों घंटे की व्यस्तता। कांवड़ यात्रा के दौरान व्यवस्था बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता, लेकिन इस बार बागपत जिले में कांवड़ यात्रा जिस सुगमता, सुरक्षा और उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है। उसकी हर तरफ सराहना हो रही है। इस पूरी व्यवस्था के पीछे बागपत के पुलिस अधीक्षक का वो रणनीतिक मास्टरप्लांट और कुशल नेतृत्व है, जिसने बागपत पुलिस को केवल एक 'सुरक्षा बल' नहीं, बल्कि शिवभक्तों का 'सच्चा सहयोगी' बना दिया है।

सुरक्षा का अभेद्य किला तैयार किया एसपी सूरज कुमार राय की अगुवाई में बागपत की सीमा में प्रवेश करने वाले हर एक कांवड़िये को न सिर्फ सुरक्षा का अहसास हो रहा है, बल्कि खाकी का आत्मीय व्यवहार भी उनका दिल जीत रहा है। कांवड़ यात्रा शुरू होते ही बागपत पुलिस अधीक्षक ने दफ्तर की जगह सड़कों को ही अपना मुख्य केंद्र बना लिया है। हाईवे हो या पुरा महादेव मंदिर परिसर, एसपी खुद आधी रात में पुलिस बल के साथ पैदल गश्त करते नजर आ रहे हैं। कड़-कड़ाती धूप और बारिश में ड्यूटी दे रहे निचले स्तर के जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए एसपी खुद पॉइंट-टू-पॉइंट जाकर उनसे संवाद कर रहे हैं और उनके खान-पान व विश्राम का भी ध्यान रख रहे हैं।

खाकी ने सहलाए कांवड़ियों के पैर दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे से लेकर ऐतिहासिक पुरा महादेव मंदिर परिसर तक बागपत पुलिस का सुरक्षा भी, सेवा भी वाला फॉर्मूला कांवड़ियों के दिलों को जीत रहा है। वहीं, कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने ऐसा अभेद्य किला तैयार किया है कि परिंदा भी पर न मार सके। कांवड़ मार्ग के हर एक जत्थे और डीजे ट्रॉलियों पर 'ड्रोन' के जरिए सीधे कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। भीड़ में तैनात पुलिस जवानों की वर्दी पर विशेष 'बॉडी वार्न कैमरे' लगे हैं। इससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की लाइव रिकॉर्डिंग सीधे वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच रही है। अफ़वाह फैलाने वालों और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले असमाजिक तत्वों पर साइबर सेल की 24 घंटे कड़ी नजर है।

खोए-पायों को मिलाने का 'डिजिटल हेल्पडेस्क' बागपत पुलिस की इस बार सबसे ज्यादा तारीफ उनकी संवेदनशीलता को लेकर हो रही है। हाईवे पर ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मी जेब में पेन-रिलीफ स्प्रे, बैंडेज और दवाइयां लेकर घूम रहे हैं। नंगे पैर चलते-चलते जब किसी कांवड़िये के पैर में छाले पड़ जाते हैं, तो खाकी वर्दी वाले खुद आगे बढ़कर उन्हें पट्टी बांधते और मरहम लगाते दिखाई दे रहे हैं।

जीरो-ट्रैफिक जोन और सुरक्षित ग्रीन कॉरिडोर भीड़ में अपने जत्थे या परिजनों से बिछड़े लोगों को मिलाने के लिए पुलिस ने तुरंत वायरलेस मैसेज और व्हाट्सएप ग्रुप्स का सहारा लेकर दर्जनों कांवड़ियों को उनके साथियों से मिलाया है।

क्यूआर कोड और ग्रीन कॉरिडोर लाखों की इस भीड़ के बीच आम जनता को असविधा न हो और कांवड़ियों की सुरक्षा में भी कोई चूक न हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने पूरा मास्टर प्लान तैयार किया है। भारी वाहनों को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे से डायवर्ट कर दिया गया है। कांवड़ियों के चलने के लिए पूरी सड़क को 'ग्रीन कॉरिडोर' में बदल दिया गया है, जहां गाड़ियां पूरी तरह प्रतिबंधित हैं।

क्यूआर कोड और ग्रीन कॉरिडोर भारी वाहनों को जिले के बाहर ही रोककर कांवड़ मार्ग को पूरी तरह 'नो-व्हीकल जोन' और सुरक्षित 'ग्रीन कॉरिडोर' में तब्दील किया गया है। अफवाहों पर तुरंत लगाम लगाने के लिए साइबर सेल को 24 घंटे एक्टिव मोड पर रखा गया है। पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने यात्रा शुरू होने से पहले ही सभी थानों और फील्ड में तैनात पुलिसकर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि शिवभक्तों के साथ मित्रवत और सहयोगात्मक व्यवहार करें। एसपी के नेतृत्व का ही असर है कि कहीं पुलिसकर्मी बुजुर्ग कांवड़ियों को सड़क पार कराते दिख रहे हैं, तो कहीं थके हुए शिवभक्तों को पानी पिलाते और फर्स्ट-एड देते नजर आ रहे हैं।