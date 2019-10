आस्था या अंधविश्वास? देखें कैसे भक्तों के सिर पर पैर रख आशीर्वाद दे रहा मंदिर का पुजारी; वायरल हो रहा VIDEO

मंदिर में लोग भगवान की पूजा करने और आशीर्वाद प्राप्त करने जाते हैं। पुजारी भी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, मगर क्या कभी आपने ऐसे किसी पुजारी को देखा है जो भक्तों या श्रद्धालुओं के सिर पर पैर रखकर आशीर्वाद देता हो? नहीं न, मगर ओडिशा के एक मंदिर में जो पूजारी है, वह मंदिर में आने वाले भक्तों को उनके सिर पर पैर रखकर आशीर्वाद देता है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो सामने आने के बाद इस पुजारी की काफी आलोचना हो रही है।

समाचार एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें मंदिर का पुजारी लोगों के सिर पर अपने पैर रखकर आशीर्वाद देता दिख रहा है। यह ओडिशा के कोरधा के बानपुर इलाके का मामला है। इस वीडियो को देख लोग अंधविश्वास की पाराकाष्ठा बता रहे हैं और इसकी खूब आलोचना भी कर रहे हैं।

#WATCH A temple priest gives blessings to people by putting his foot on their heads on #VijayaDashami (8th October), in Banpur area of Khordha, #Odisha pic.twitter.com/1LxpnnfPqP