जालंधर: बच्चों से भरी स्कूली बस फ्लाईओवर नीचे गिरी

जालंधर-अमृतसर हाईवे पर स्टेरिंग फेल होने से एक स्कूल बस बेकाबू होकर पी.ए.पी. फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। हादसे में कुछ बच्चों को मामली चोटें आई हैं। यह बस बच्चों को लेकर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जा रही थी।

Punjab: A school bus carrying around 20 students fell down from PAP flyover on Jalandhar-Amritsar highway today, after the driver lost control of the bus. No casualties reported. pic.twitter.com/fq5evo0GFJ