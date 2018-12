MP: CM उम्मीदवारों के समर्थकों में घोषणा से पहले पोस्टर वॉर, कमलनाथ को दे दी बधाई

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में सीएम के नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही पोस्टर वार (Poster War) शुरू हो गई है। भोपाल में कांग्रेस मुख्यालय ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) और कमलनाथ (Kamal Nath) के समर्थक अपने-अपने नेता के समर्थन में पोस्टर लेकर खड़े है। कमलनाथ के समर्थकों ने तो उन्हें मुख्यमंत्री बनने की बधाई तक दे डाली है।

A poster congratulating Kamal Nath for being named CM is seen outside Congress office in Bhopal #MadhyaPradeshElections2018 pic.twitter.com/rsSketjeFp