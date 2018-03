एयर विस्तारा की लखनऊ-दिल्ली फ्लाइट में केबिन क्रू के साथ छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार

हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों के साथ छेड़छाड़ के कई मामले सामने आते हैं लेकिन इस बार केबिन क्रू के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। यह घटना एयर विस्तारा की लखनऊ-दिल्ली फ्लाइट में उस वक्त हुई जब फ्लाइट दिल्ली में लैंड कर रही थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

एयर विस्तारा ने कहा कि एक पैंसेंजर ने लखनऊ-दिल्ली फ्लाइट के केबिन क्रू मेंबर के साथ यौन छेड़छाड़ की घटना 24 मार्च को सामने आयी। विस्तारा पैसेंजर के ऐसे किसी भी व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगा जिससे उनके स्टाफ या उनके कस्टमर को खतरा हो या फिर उनके मान-सम्मान के साथ समझौता करना पड़े।

