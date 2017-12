कभी मुंबई की सड़कों पर किताब बेचता था ये लड़का, आज कर रहा है ये काम

कई बार हम लोगों ऐसी कहानी सुनते हैं, जिसे सुनकर आश्चर्य व खुशी मिलती है। हाल ही में सोशल मीडिया पर मुंबई के एक लड़के की कहानी वायरल हो रही है। यह लड़का कभी मुंबई की सड़कों पर किताब बेचने का काम करता था, आज टेक्सास में पढ़ाई कर रहा है।

सलमान सैयद नामक इस लड़के की कहानी को सोशल मीडिया पर लेखक-निदेशक राम सुब्रहमण्यम ने शेयर किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि सलमान मुंबई में पैदा हुए। वे यहां फुटपाथ पर रहते हुए किताबें बेचते थे। उन्होंने हाजी अली सिग्नल पर भी किताबें बेचीं।

This is Salman Syyed. He was born and lived on the footpaths of Mumbai. Sold books at Haji Ali signal. I met him and was so moved by his depth and knowledge, made a film on him and gifted him a Kindle. Today Salman is studying in Houston, Texas. Am choking up as I type this! ✊🏾 pic.twitter.com/uFf16Blkct