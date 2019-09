शाहदरा में अज्ञात हमलावर ने खुलेआम बाइक सवार पर बरसाई गोलियां, सामने आया शूट आउट का VIDEO

दिल्ली के शाहदरा में दिल को दहला देने वाली घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। जिसमें बाइक पर पीछे बैठकर जा रहे एक शख्स पर किसी अज्ञात हमलावर ने गोली दाग

दी। हालांकि गनीमत रही की गोली शख्स को नहीं लगी। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सीसीटीवी वीडियो में आप देख सकते हैं कि बाइक से दो लोग गली से

गुरजर रहे हैं तभी उन पर सफेद शर्ट पहने शख्स ने पीछे से हमला बोल दिया।

वीडियो के शुरुआती हिस्से में एक शख्स दिखाई दे रहा है कि जो गली में दौड़ते हुए नजर आ रहा है। यही शख्स कुछ दूरी पर जाकर गली में मोड़ पर दूसरे बाइक सवार शख्स पर

फायरिंग कर देता है। वीडियो देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कि बाइक पर बैठे शख्स को जब अंदाजा हुआ कि उसपर हमला होने वाला है तभी वो बाइक से उतरने का

प्रयास करता है लेकिन बाइक के साथ ही वो जमीन पर गिर जाता है।

#WATCH Delhi: One person sustained injuries after he was shot at in New Usmanpur, Shahdara, yesterday. Case registered, further investigation underway. pic.twitter.com/yfpAB54qKc