यात्रा कर रही मां से नहीं हो रहा था संपर्क, शख्स ने रेलवे को किया ट्वीट तो मिनटों में मिली मदद

ट्रेन में सफर कर रही अपने मां से संपर्क न करने पाने से परेशान एक शख्स ने ट्वीट कर रेलवे से मदद मांगी तो उसे रेवले की तरफ से फौरन जवाब मिला। सरकारी विभागों के लेकर कुछ लोगों में धारणा होती है कि कोई शिकायत करने पर वहां जल्दी कार्रवाई नहीं होती लेकिन रेलवे जिस तरह से महज एक ट्वीट से मदद के लिए आगे आ जाता है वह इस धारणा को गलत साबित कर दिया।

यह है मामला-

सोमवार को साश्वत नाम के शख्स ने ट्वीट कर रेलवे को बताया कि उनकी मां अजमेर सियालदाह एक्सप्रेस से यात्रा कर रही हैं और ट्रेन 12 घंटे की देरी से चल रही है। उनकी मां से कोई संपर्क नही हो पा रहा है। वह जानना चाहते हैं कि क्या उनकी मां पूरी तरह से ठीक हैं या नहीं। कृपया मदद करें। साश्वत ने अपने ट्वीट में रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल, रेलवे मिनिस्ट्री को टैग किया था।

रेलवे ने मिनटों में पहुंचाई मदद-

इस पर रेलवे ने फौरन प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कृपया पीएनआर नंबर व मोबाइल नंबर शेयर करें। जिसके बार साश्वत ने उक्त जानकारी साझा की। इसके बाद रेलवे ने डीआरएम आसनसोल को मामला फॉरवर्ड कर दिया। इतना ही नहीं बारे में शख्स को जानकारी भी दी गई। उधर सियालदाह डीआरएम ने ड्यूटी पर लगे टीटीई को इस बारे मे सूचित किया और महिला से संपर्क करने के लिए कहा।

कुछ ही देर बाद बताया गया कि मदद मांगने वाले शख्स की मां बिल्कुल ठीक हैं और अपने बेटे से अब बात कर रही हैं।

Sir, I am unable to contact my mother Mrs.Shila Pandey. She is travelling in Ajmer-SDAH Express 12988 with starting date 28-09-2019 in Coach S5, the train is running late by 12 hours. Sir, please help me know if she is there alright.@PiyushGoyal@PiyushGoyalOffc @RailMinIndia