मुंबई में बड़ा हादसा: डोंगरी में 4 मंजिला इमारत गिरने से 50 लोग दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

मुंबई के डोंगरी इलाके में बड़ा हादसा हो गया है। यहां एक 4 मंजिला इमारत गिरने से मलबे में 50 लोगों के दबे होने की आशंका है। इस हादसे की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम राहत एवं बचाव के लिए घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। यह दर्दनाक हादसा सुबह 11 बजकर 40 मिनट पर हुआ। दमकलकर्मी के अलावा एम्‍बुलेंस भी घटनास्‍थल पर पहुंच चुकी हैं। बीएमसी अधिकारियों का कहना है कि अभी पुख्ता तौर पर मलबे में फंसे लोगों की संख्या के बारे में बता पाना मुश्किल है और बिल्डिंग किस वजह से गिरी है इसके बारे में अभी कुछ कह पाना मुश्किल है।

