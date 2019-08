Viral Video: जवान से हाथ मिलकर मासूम बोली, आप बहुत अच्छा काम करते हो

महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर जारी है और यहां मरने वाले लोगों संख्या 17 पर पहुंच गई है। राज्य में एनडीआरएफ और सेना के जवानों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से अभी तक चार लाख लोगों को बाहर निकाला है। वहीं सेना के एक जवान और बच्चे का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

महाराष्ट्र के इस वीडियो में एक बच्चा सेना के जवान को पहले सैल्यूट करता है और फिर कहता है कि आप बहुत अच्छा काम करते हो। बताया जा रहा है कि यह वीडियो महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित गांवबाग में बचाव अभियान के दौरान का है।

