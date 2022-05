MNS चीफ राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज, भड़काऊ भाषण देने का आरोप

लाउडस्पीकर विवाद के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद में एक मामला दर्ज किया गया है। उनपर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। जनसभा का वीडियो देखकर पुलिस ने केस दर्ज किया।

