हिमाचल प्रदेश: चंबा के पास 200 फुट गहरी खाई में गिरी बस, 12 की मौत

A Bus Falls Into Gorge in Himachal: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक बस के 200 फुट गहरी खाई में गिरने से 12 यात्रियों की मौत हो गई। यह बस डलहौजी से पंजाब के पठानकोट जा रही थी। कई यात्रियों की हालत गंभीर है।

अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा डलहौजी उपमंडल के बानीखेत से पहले पंचपुला पुल के पास हुआ। चंबा की पुलिस अधीक्षक मोनिका भुतुनगुरु ने कहा कि हादसे में कई मुसाफिर जख्मी हुए हैं और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। उन्होंने बताया कि डलहौजी के पुलिस उपायुक्त के नेतृत्व में एक राहत दल मौके पर पहुंच गया और बचाव अभियान चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि अंधेरे की वजह से राहत अभियान में रुकावटें आ रही हैं।

वहीं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला प्रशासन से तत्काल राहत अभियान सुनिश्चित करने और दुर्घटना के पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। उन्होंने प्रशासन को घायलों को तत्काल चिकित्सा मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है।

Himachal Pradesh Chief Minister Jairam Thakur has directed district administration to ensure immediate relief operations and provide all possible help to the victims of the accident. He has also directed the administration to provide immediate medical treatment to the injured.