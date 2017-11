शर्मनाकः बीएसएफ के दो जवानों में हाथापाई, एक ने दूसरे को गोली मारकर हत्या की

जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिला स्थित एक शिविर के अंदर बीएसएफ के एक जवान की उसके साथी ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी।

J&K: A BSF Jawan died after allegedly being shot during a scuffle with his colleagues in Bandipora's Mader. Police registered a case, investigation underway.