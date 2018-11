जम्मू कश्मीर: महबूबा और बीजेपी समर्थित लोन के सरकार बनाने के दावों के बीच राज्यपाल ने की विधानसभा भंग

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी चीफ महबूबा मुफ्ती और बीजेपी समर्थित सज्जाद लोन की तरफ से अलग-अलग सरकार बनाने के दावों के बाद बुधवार की रात राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग कर दिया। इससे पहले, इससे पहले दिन भर राज्य में नई सरकार बनाने को लेकर सियासी हलचल काफी तेज रही।

इससे पहले, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक को पत्र लिखकर राज्य में सरकार बनाने का दावा किया है। पत्र में कहा गया है- आपको मीडिया रिपोर्ट्स से यह पता चला होगा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारी पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया है।

Former J&K CM and President of PDP Mehbooba Mufti writes to J&K Governor Satya Pal Malik to stake the claim for forming govt in the state. The letter reads, "You might have gathered from media reports that Congress and NC have decided to extend support to our party to form govt." pic.twitter.com/F7coNfKO44