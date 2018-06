वडोदरा: 9वीं कक्षा के छात्र की स्कूल में चाकू से गोदकर हत्या, वॉशरूम में मिला शव

गुजरात के वडोदरा में एक स्कूल के वॉशरूम में 9th क्लास के छात्र की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि छात्र की हत्या की गई है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। मामले की जांच की जा रही है।

वडोदरा के पुलिस कमिशनर ने हिन्दुस्तान टाइम्स से बातचीत में बताया कि घटना के बारे में पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने चार लड़कों का पकड़ा है जिनसे पूछताछ की जा रही है। ये साफ हो चुका है उन चार लड़कों में से किसी एक 10वीं के छात्र ने ही बच्चे का मर्डर किया है और बाकी बचे तीन छात्रों में से किसी एक ने उसकी मदद की है। सच जल्द ही सबके सामने आ जाएगा।

क्या है पूरा मामला :

वडोदरा के भारतीय विद्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया है जब स्कूल के वॉशरूम में एक 9th क्लास के छात्र का शव खून से लथपथ मिला। खबरों की मानें तो देव भागवद नाम के इस छात्र की स्कूल के ही दो अन्य छात्रों से झड़प हो गई थी। आरोप है कि इसके बाद उन्होंने भागवद् पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। अफरातफरी में दोनों छात्र उसका शव स्कूल वॉशरूम में फेंककर चले गए। खबरों की मानें तो भागवद् अभी इस स्कूल में नया था और ये झड़प कुछ दिन पहले हुई थी।

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एक स्कूल बैग से तीन चाकू और चिली पाउडर बरामद किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है। फॉरेंसिक अधिकारी के मुताबिक यह पूर्वनियोजित हत्या प्रतीत होती है। छात्रों के बेग से चाकू के अलावा मिर्ची पाउडर का पानी भी मिला।

गुरूग्राम में आ चुका है ऐसा ही एक मामला :

इससे पहले दिल्ली से सटे गुरूग्राम के एक स्कूल में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। स्कूल के वॉशरूम में एक बच्चे की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। ये मामला उस वक्त काफी सुर्खियों में रहा था।

Vadodara: Body of a class 9th student was found inside a school. More details awaited. #Gujarat pic.twitter.com/ZyqhCdzL1p