कुत्तुरु गौशाला में 98 गायों की मौत, प्रशासन में हड़कंप

आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा शहर के बाहरी इलाके के कोट्टुरू तडेपल्ली गांव स्थित एक गौशाला में शनिवार को चारा खाने के बाद करीब 100 गायें मर गयीं। चारा खाने के बाद बीमार हुई 10 अन्य गायों का उपचार किया जा रहा है। गौशाला प्रबंधकों ने मीडिया कर्मियों को बताया कि शुक्रवार को प्रकाशम जिले के अड्डंकी से गायों के लिये हरा चारा मंगवाया गाया था, शाम को उसे खाने के बाद ये गायें बीमार हो गयीं।

उन्होंने बताया कि आज सुबह तक 98 गायों की मौत हो गयी। अन्य 10 मवेशियों की हालत बेहद ही नाजुक बनी हुई है। चारा खाने से बीमार हुई बेजुबानों का इलाज पशु चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा दो मवेशियों ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया जिन्हें चिकित्सकों की तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं बचाया जा सका।

गौशाला संचालकों ने 100 गायों की चारा खाने से हुई मौत का मामला निकटतम स्थानीय थाने में दर्ज करवा दिया है। इसके साथ ही मामले की जानकारी पशुधन विभाग के निदेशक और सयुक्त निदेशक को भी दे दी गयी है।

पशु चिकित्सकों ने मीडिया को बताया कि मवेशियों की हुई मौत के बारे में अभी साफतौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, मवेशियों के शव का पोस्टमार्टम करवाया जायेगा है। जांच के लिए नमूने फोरेंसिक प्रयोगशाला भेजे जायेंगे। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी।

आयोजकों ने बताया कि इस समय गौशाला में 1428 गाये हैं, इनमें से अधिकतर गाय बूचडखानों में ले जाते समय सरकारी अधिकारियों ने पकड़ी थी। पुलिस सदिंग्ध स्थितियों में 100 मवेशियों की हुई मौत के मामले की जांच में जुट गयी है।



शवपरीक्ष की रिपोर्ट आने पर उसके आधार दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

