J&K के हालात पर विदेश मंत्रालय ने कहा, 92% हिस्से में कोई प्रतिबंध नहीं

जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि राज्य के 92% हिस्से में अब कोई प्रतिबंध नहीं लागू है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दवाओं की कोई कमी नहीं है। बैंकिंग सुविधाएं सामान्य रूप से चल रही हैं।

Raveesh Kumar, MEA on the current situation in J&K: There is no shortage of medicines in the state. 95% of healthcare professionals are on duty. Banking facilities operating normally. 92% of J&K has no restrictions. pic.twitter.com/g5i3hqr6yN