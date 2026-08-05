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लाला हरदयाल और वीर सावरकर के संपर्क में रहे काशी प्रसाद जायसवाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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-ब्रिटिश हुक्मरान मानते थे खतरनाक क्रांतिकारी25- सिटी क्लब के सभागार में डा. काशी प्रसाद जायसवाल की पुण्य तिथि पर आयोजित गोष्ठी में मंचाशीन अतिथि 25-

लाला हरदयाल और वीर सावरकर के संपर्क में रहे काशी प्रसाद जायसवाल

मिर्जापुर,संवाददाता। इतिहासकार एवं शिक्षाविद डॉ.काशी प्रसाद जायसवाल की 90 पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को नगर के सिविल लाइन स्थित सिटी क्लब सभागार में स्मृति सभा एवं व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए शिक्षाविदों,जन प्रतिनिधियों,समाज सेवियों ने श्रद्धासुमन अर्पित की। मुख्य अतिथि प्रो.राम नमन वर्मा रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने स्व.काशी प्रसाद जायसवाल को भारतरत्न से सम्मानित करने की मांग उठाई। काशी प्रसाद चैरिटेटल ट्रस्ट लखनऊ के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष इंजीनियर जीपी जायसवाल ने किया। कार्यक्रम संयोजक शरद मेहरोत्रा ने का कि डा.काशी प्रसाद जायसवाल स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान लाल हरदयाल, वीर सावरकर के संपर्क में थे।

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ब्रिटिश हुकुमत उन्हें खतरनाक क्रांतिकारी की सूची में शामिल किया था। इसी वजह से उनसे कलकत्ता विश्वविद्यालय उनका इस्तीफा लिया गया था। बाद में काशी प्रसाद जायसवाल ने पटना हाईकोर्ट में वकालत के साथ भारतीय इतिहास पर कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। उन्होंने अपनी लेखन में भारतीय इतिहास को पाश्चात्य दृष्टिकोण से इतर भारतीय दृष्टि से प्रस्तुत किया। शरद बताते हैं कि स्व.काशी प्रसाद जायसवाल अपने समय के विश्व प्रसिद्ध मुद्रा विश्लेषक भी रहे।ट्रस्ट के प्रवक्ता कृष्णकांत ने डा.काशी प्रसाद जायसवाल के स्वतंत्रा आंदोलन एवं इतिहास लेखन पर प्रकाश डाला। व्याख्यान माला में बीएचयू की प्रो.मनीषा जायसवाल,राम मनोहर जायसवाल, लखनऊ विवि के प्रो.सुरेंद्र कुमार जायसवाल, दिल्ली विवि के प्रो.अवधेश कुमार शाह ने भाग लिया। इस अवसर पर पीसीएफ के वाइस चेयरमैन रमाशंकर जायसवाल,भूमि विकास बैंक के निदेशक अरविंद जायसवाल,नपाध्यक्ष श्याम सुंदर केशरी, पूर्व नपाध्यक्ष मनोज जायसवाल, कृष्ण गोपाल जायसवाल,जायसवाल समाज के अध्यक्ष डा.जेके जायसवाल, अलंकार जायसवाल रहे।

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