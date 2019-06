24 घंटे में 9 हत्याएं: केजरीवाल ने केंद्र सरकार को घेरा, दिल्ली पुलिस ने दिया ये जवाब

दिल्ली में शनिवार से अब तक तीन अलग-अलग घटनाओं में 9 हत्याएं हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी (आप) ने इन घटनाओं को लेकर बिगड़ती कानून एवं व्यवस्था के लिये केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में गंभीर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले में सुरक्षा के लिए किसके दरवाजे खटखटाये जाने चाहिए।

आम आदमी पार्टी ने बिगड़ती कानून-व्यवस्था के लिए भाजपा, इसके सांसदों, उप राज्यपाल तथा केंद्रीय गृह मंत्री को भी जिम्मेदार बताया। शनिवार की सुबह 42 वर्षीय एक व्यक्ति ने दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में अपनी पत्नी और तीन बच्चों की गला काटकर हत्या कर दी। शनिवार की की एक अन्य घटना में द्वारका में कुछ अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर 51 वर्षीय बुजुर्ग और उनकी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। रविवार की सुबह वसंत विहार इलाके में एक बुजुर्ग दंपति तथा उनके नौकर की लाश मिली। इनका गला कटा हुआ था।

दिल्ली ट्रिपल मर्डर: वसंत विहार में बुजुर्ग दंपति, नौकरानी का शव मिला

केजरीवाल ने ट्वीट किया, ''दिल्ली में गंभीर अपराधों में खतरनाक वृद्धि देखी जा रही है। एक बुजुर्ग दंपति और उनका नौकर वसंत विहार में मृत पाया गया। शहर में पिछले 24 घंटे में नौ हत्याएं हो चुकी हैं। दिल्ली वालों की सुरक्षा के लिए किसका दरवाजा खटखटाया जाना चाहिए?"

Delhi is witnessing a dangerous spurt in serious crimes. An elderly couple and their domestic help murdered in Vasant Vihar. Nine murders reported in last 24 hours across the city. Whose door should be knocked for safety & security of Delhiites ?