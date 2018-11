हिमाचल प्रदेश में बस नदी में गिरी, 9 की मौत 51 घायल

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में रविवार को तेज गति से आ रही बस के एक पुल से नदी में गिर जाने की घटना में कम से कम नौ लोगों की मौत हो गयी है जबकि 51 अन्य घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक रोहित मालपानी ने बताया कि राजधानी शिमला से 168 किलोमीटर दक्षिण रेणुका-ददाहु-नाहन मार्ग पर जिले के खाद्री गांव के निकट आज शाम साढे़ चार बजे यह हादसा हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विरेंदर सिंह ठाकुर ने को बताया कि निजी बस रेणुकाजी से नाहन जा रही थी कि तभी वह अनियंत्रित होकर पुल के घेरे को तोड़ती हुई 40 फुट नीचे जलाल नदी में गिरी।

मौके पर पहुंचे ठाकुर ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह हादसा चालक की लापरवाही का प्रतीत होता है, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पुल पार करते समय बस तेज गति से चल रही थी। ठाकुर ने बताया कि तीन महिलाओं समेत चार यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि हादसे में गंभीर रूप से घायल पांच लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अधिकारी ने बताया कि हादसे में घायल 51 अन्य लोगों का इलाज चल रहा है। मरने वालों में से दो की पहचान सत्य राम (59) और उनकी पत्नी भगवंती देवी (52) के रूप में की गयी है । ये दोनों नाहन तहसील के जैतक गांव के रहने वाले थे।

दिल्ली : आतंकी कर रहे थे ऑनलाइन भर्ती, इन कॉलेजों के छात्रों पर थी नजर

सिरमौर के उपायुक्त ललित जैन ने मामले में मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिये हैं और नाहन के एसडीएम से 20 दिन के भीतर रिपोर्ट तलब किया है। अधिकारी ने मरने वालों के परिजन के लिए 20-20 हजार रूपये जबकि घायलों को पांच पांच हजार की तात्कालिक सहायता राशि देने की घोषणा की है।

#UPDATE 9 dead & around 50 people injured after the bus lost control and fell into a gorge in Nahan, Sirmaur Dist around 3 pm yesterday. It appears that the accident took place because of the driver’s negligence. Case registered. Investigation underway: Virender Thakur,SP Sirmaur https://t.co/E5O3I12rHQ