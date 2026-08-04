गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार
शक्तिखंड-4 में झुग्गी-बस्ती निवासी रंजीत कुमार को ग्रीन बेल्ट रोड पर चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 9.33 किलो गांजा बरामद हुआ। रंजीत ने पुलिस को बताया कि वह दिल्ली के आनंद विहार से गांजा खरीदता था। पुलिस उसकी खरीददारी के स्रोत की जानकारी जुटा रही है।
ट्रांस हिंडन, आयुष गंगवार। शक्तिखंड-4 स्थित झुग्गी-बस्ती निवासी रंजीत कुमार को ग्रीन बेल्ट रोड पर चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से मिली प्लास्टिक की बोरी से 9.33 किलो गांजा मिला है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह दिल्ली के आनंद विहार क्षेत्र से एक व्यक्ति से गांजा खरीदकर लाता था। पुलिस आरोपी से उक्त व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटा रही है।
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