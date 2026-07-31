Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

​हुसैनाबाद मुगलपुरा में हजरत शाह हसन पीर का 87वां उर्स संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

भागलपुर में हजरत शाह हसन पीर बासफा रहमतुल्लाह का 87वां सालाना उर्स-ए-पाक धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने जियारत की और अमन-चैन की दुआ की। नगर आयुक्त ने उद्घाटन किया, और रात्रि में कव्वाली का आनंद लिया, जिसमें मशहूर कव्वालों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दीं।

​हुसैनाबाद मुगलपुरा में हजरत शाह हसन पीर का 87वां उर्स संपन्न

भागलपुर, वरीय संवाददाता। हुसैनाबाद मुगलपुरा स्थित हजरत शाह हसन पीर बासफा रहमतुल्लाह का 87वां सालाना उर्स-ए-पाक गुरुवार को अकीदत और एहतराम के साथ संपन्न हो गया। उर्स के अंतिम दिन दरगाह शरीफ पर जियारत के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दूर-दराज से पहुंचे अकीदतमंदों ने मजार शरीफ पर चादरपोशी कर देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआएं मांगीं। इससे पूर्व कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा ने किया। उर्स के मौके पर देर रात 10 बजे से शानदार कव्वाली का आयोजन किया गया, जिसका शहरवासियों ने भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मशहूर कव्वाल नईम साबरी और मुंबई के प्रसिद्ध कव्वाल यूसुफ शोला ने एक से बढ़कर एक रूहानी कलाम पेश कर समां बांध दिया।

'अल्लाह मेरा मौला, किस्मत का सुल्तान बना दे या अल्लाह' जैसी मनमोहक प्रस्तुतियों पर पंडाल में मौजूद लोग देर रात तक झूमते रहे। इस आयोजन में हुसैनाबाद के अलावा शहर के विभिन्न मोहल्लों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News Bhagalpur
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।