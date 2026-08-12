Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राज्यमंत्री के चाचा का निधन, गांव में शोक की लहर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
Follow us on Google News
share

चांदीनगर में भाजपा विधायक और राज्य मंत्री डा. सोमेंद्र तोमर के चाचा राजा राम तोमर का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अविवाहित राजा राम के निधन की जानकारी मिलते ही डा. तोमर अपने पैतृक गांव पहुंचे और अंतिम यात्रा में शामिल हुए। गांव के श्मशान में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने भाग लिया।

राज्यमंत्री के चाचा का निधन, गांव में शोक की लहर

चांदीनगर। खैला निवासी व मेरठ दक्षिण से भाजपा विधायक एवं प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. सोमेंद्र तोमर के चाचा राजा राम तोमर का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे अविवाहित थे। चाचा के निधन का समाचार राज्यमंत्री डा. सोमेंद्र तोमर को मिला, तो वे तुरंत ही अपने पैतृक गांव खैला पहुंच गए। जहां उन्होंने अंतिम यात्रा में शामिल होकर दिवंगत चाचा की अर्थी को कंधा दिया। इसके बाद गांव के श्मशान घाट पर गमगीन माहौल में राजा राम तोमर के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में ग्रामीण शामिल रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
BJP Death Bagpat Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।