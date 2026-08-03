80 वर्षीया शांति देवी ने पैदल पूरी की अमरनाथ-वैष्णो देवी यात्रा
सिल्ली का श्रद्धालु दल 13 दिनों की अमरनाथ और माता वैष्णो देवी यात्रा पूरी करके सकुशल लौटा। 80 वर्षीय शांति देवी ने बिना सहारे दोनों तीर्थों की कठिन चढ़ाई पैदल की, जिससे अन्य श्रद्धालुओं को प्रेरणा मिली। उनके साहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
सिल्ली, प्रतिनिधि। सिल्ली का श्रद्धालु दल 13 दिनों की अमरनाथ और माता वैष्णो देवी यात्रा पूरी कर सोमवार को सकुशल लौट आया। 80 वर्षीय शांति देवी ने बिना किसी सहारे दोनों तीर्थों की कठिन चढ़ाई पैदल पूरी कर मिसाल पेश की। बालटाल मार्ग की कठिन चढ़ाई के दौरान एनडीआरएफ और सेना ने उन्हें घोड़े से जाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने पैदल ही यात्रा पूरी की। उनके साहस से प्रभावित श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया, जबकि सोशल मीडिया पर उनके वीडियो भी खूब वायरल हुए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें