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80 वर्षीया शांति देवी ने पैदल पूरी की अमरनाथ-वैष्णो देवी यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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सिल्ली का श्रद्धालु दल 13 दिनों की अमरनाथ और माता वैष्णो देवी यात्रा पूरी करके सकुशल लौटा। 80 वर्षीय शांति देवी ने बिना सहारे दोनों तीर्थों की कठिन चढ़ाई पैदल की, जिससे अन्य श्रद्धालुओं को प्रेरणा मिली। उनके साहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

80 वर्षीया शांति देवी ने पैदल पूरी की अमरनाथ-वैष्णो देवी यात्रा

सिल्ली, प्रतिनिधि। सिल्ली का श्रद्धालु दल 13 दिनों की अमरनाथ और माता वैष्णो देवी यात्रा पूरी कर सोमवार को सकुशल लौट आया। 80 वर्षीय शांति देवी ने बिना किसी सहारे दोनों तीर्थों की कठिन चढ़ाई पैदल पूरी कर मिसाल पेश की। बालटाल मार्ग की कठिन चढ़ाई के दौरान एनडीआरएफ और सेना ने उन्हें घोड़े से जाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने पैदल ही यात्रा पूरी की। उनके साहस से प्रभावित श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया, जबकि सोशल मीडिया पर उनके वीडियो भी खूब वायरल हुए।

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